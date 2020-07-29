В Белоруссии показали документы и переписку бойцов ЧВК

Телеканал «Беларусь 24» показал переписку бойцов частной военной компании (ЧВК), которых ранее сегодня задержали под Минском, их документы и момент задержания. Кадры эфира размещены в Telegram-канале «Пул №3».

Канал продемонстрировал сообщения в мессенджере, отправленные неким Шаманом. В чате обозначено время переклички, общего сбора, а также обеда и ужина. Сообщается, что установлен и факт их причастности к российским спецслужбам в прошлом.

По данным телеканала, в вещах задержанных были обнаружены нашивки с военными лозунгами и символами. Кроме того, при них были найдены жетоны с личными номерами и группой крови.

Ранее сообщалось, что при себе бойцы также имели российские паспорта, телефоны, банковские карты и презервативы. Кроме того, на камеру попала форма задержанных и брошюры с советами по ее эксплуатации. Был также опубликован момент задержания военных.

Группу из 32 россиян, которых назвали наемниками, задержали в санатории под Минском ранее 29 июля. По данным БЕЛТА, они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Также один человек был задержан на юге Белоруссии. Утверждается, что все они принадлежат к ЧВК Вагнера. В их отношении проводит проверку Следственный комитет Белоруссии.