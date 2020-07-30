Тихановская оценила вероятность революции в Белоруссии

Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Ленте.ру» оценила вероятность революции в стране.

Она отметила, что белорусы выходят на акции с мирными целями: «У нас нет оружия, нет намерений каким-то образом кровь проливать. Мы хотим сделать все мирно и честно. А то, что сейчас нам демонстрируют войска, которые есть у действующего президента, — показывают учения по разгону демонстраций, — это просто метод запугивания людей».

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По ее словам, оппозиция не хочет никакого майдана. Тихановская выразила поэтому надежду, что правоохранители не пойдут против собственного народа.

«В этом году мы все объединились, все сплотились, мы понимаем, что нас большинство. И люди, которые сейчас на местах, — милиционеры, омоновцы и солдаты — они тоже это понимают. И они просто перешагнут через свой страх (я не знаю, чем они руководствуются) и просто не выполнят преступный приказ, если он будет отдан», — сказала политик.

Ранее 30 июля объединенный штаб Тихановской анонсировал крупнейший в истории Белоруссии митинг в Минске. Организаторы предупредили, что в связи с усилением мер безопасности территорию парка Дружбы народов оцепят, а на входе в него милиция будет проводить досмотр.

На этом фоне в Минск стянули войска. Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков заявил, что в Белоруссии продолжается розыск 170 «российских боевиков», которые угрожают проведению массовых мероприятий. Накануне в республике были задержаны 33 россиянина, которых считают наемниками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков.