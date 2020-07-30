Стало известно о неоплаченных штрафах Авербуха за нарушение ПДД на десятки тысяч

Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух имеет задолженности по штрафам за нарушение ПДД. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации источника, специалист не оплатил протоколы на общую сумму 80 тысяч рублей. За прошлый год Авербух должен 50 тысяч рублей, за этот — 30 тысяч. Кроме того, бывший фигурист имел задолженность в размере 127 тысяч рублей за аренду земли в Подмосковье. Однако хореограф все оплатил после обращения администрации района в суд.

В мае Авербух был оштрафован в Москве за нарушение режима самоизоляции. Тренеру выписали протокол на 5 тысяч рублей.

Авербух в паре с Ириной Лобачевой выиграл чемпионаты мира и Европы, а также серебро Олимпийских игр в танцах на льду. Хореограф был женат на спортсменке с 1995-го по 2007 год.