Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве

Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

По версии следствия, рэпер был убит в ходе возникшего конфликта с женой. После этого, чтобы скрыть следы преступления, она расчленила его тело. Следствие намерено ходатайствовать об ее аресте. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

30 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство»). Тогда Кохал уверяла, что ее муж умер четыре дня назад от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила супруга, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию.

Уже в статусе подозреваемой девушка подробно рассказывала, как расчленила рэпера. Для затруднения идентификации его личности, Кохал даже срезала кожу с кончиков пальцев музыканта, а на следующий день отнесла их на детскую площадку, надеясь, что биоматериалы съедят крысы.

Тело музыканта отправлено на экспертизу. Причина его смерти пока остается неизвестной. Если подтвердится, что Юшко умер от передозировки наркотиков, то Кохал придется отвечать по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»).