«Новый Хабиб» вспомнил отъезд из России

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев вспомнил обстоятельства отъезда из России. Интервью со спортсменом опубликовано в YouTube-канале Чейла Соннена.

Чимаев рассказал, что сперва в Швецию перебрался его брат. «Он устроился здесь на работу и потом перевез в Швецию всю семью. Все оформили гражданство», — отметил боец.

Чимаев, которого после удачного дебюта в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) стали называть «новым Хабибом», рассказал, что начал заниматься вольной борьбой с пяти лет в Чечне. Он также признался, что неоднократно тренировался с дагестанскими бойцами, но не пересекался с Хабибом Нурмагомедовым.

Чимаев провел два успешных поединка в UFC за десять дней. Это рекорд промоушена. В активе уроженца Чечни восемь побед в восьми поединках.