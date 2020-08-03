В Венесуэле похожих на россиян военных застали за покупкой водки

Похожих на россиян военных застали за покупкой водки в одном из магазинов в Венесуэле. Соответствующую фотографию в понедельник, 3 августа, опубликовали в Twitter-аккаунте CNW.

По данным CNW, фото было сделано в городе Валенсия на севере страны. На размещенном снимке запечатлены четверо мужчин в форме вооруженных сил Венесуэлы в алкоотделе одного из местных супермаркетов. Двое военных изучают полки с алкогольной продукцией, двое других, по всей видимости, что-то обсуждают. Рядом с ними стоят несколько корзин с продуктами, в одной из которых можно заметить как минимум три бутылки водки.

Как отмечает CNW, скорее всего, в объектив фотографа попали прибывшие из России военные советники и инженеры, одетые в венесуэльскую форму.

Ранее россиян уже замечали в Венесуэле в форме армии латиноамериканской страны. В частности, в сентябре 2019 года одетых таким образом российских специалистов сфотографировали в военном форте Тиуна в Каракасе.

В 2019-м в Венесуэлу было направлено несколько групп специалистов из России. Как отмечал военный атташе венесуэльского посольства в России Хосе Рафаэль Торреальба Перес, все российские военные, временно находящиеся в Венесуэле, входят в группу военно-технического обмена. Они консультируют венесуэльский персонал и обслуживают поставленное ранее вооружение.