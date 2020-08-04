Глава UFC отказал Макгрегору в поединках

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отказал ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору в проведении поединков. Его слова приводит портал BJPenn.

Уайт заявил, что Макгрегор не появится в октагоне в 2020 году. «Конор на пенсии. У меня нет планов на него. Он не будет драться в 2020 году, у нас не запланирован бой для него и в следующем году. Конор завязал с боями», — подчеркнул глава промоушена.

Президент UFC прокомментировал принятый Макгрегором вызов шведского бойца Хамзата Чимаева. «Думаю, большинство из нас не верит, что Конор ушел из спорта навсегда», — заключил Уайт.

1 августа Уайт также высказался о желании Макгрегора подраться с Чимаевым, которого прозвали Новым Хабибом из-за сходства в манере ведения боя с Хабибом Нурмагомедовым. Уайт предположил, что ирландец ждет реванша с россиянином.

7 июня Макгрегор объявил об уходе из единоборств. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — делал аналогичные заявления. Позже он менял решение.

За карьеру в ММА Макгрегор провел 26 поединков. 22 из них он выиграл и четыре — проиграл. Ирландец — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.