Число жертв взрыва в Бейруте достигло 78

Число жертв мощного взрыва в ливанской столице Бейрут достигло 78 человек. Об этом сообщает CNN.

По последним данным, ранения получили более четырех тысяч человек. Больницы столицы переполнены. Министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хассан требовал везти раненых в госпитали за пределами Бейрута. Красный Крест призывал здоровых граждан приходить сдавать кровь для пострадавших.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что взрыв произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры в течение шести лет. Он предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет определить причину взрыва и выявить ответственных.

Взрывчатые вещества находились на борту корабля под флагом одной из африканских стран, которое было оставлено ее хозяевами из-за большого долга. Служба национальной безопасности Ливана пять месяцев назад предлагала властям создать особые условия хранения аммиачной селитры. В случае отсутствия необходимости в них было предложено продать эти вещества.