Карпин рассказал о желании уехать из России

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна рассказал о желании уехать из России во время пандемии коронавируса.

Карпин заявил, что испытал негативные эмоции, находясь на карантине после вспышки коронавируса в команде. «У меня было все. От ненависти до желания уехать из России и не возвращаться. Я уж молчу про футболистов, им еще тяжелее. За первую неделю, что мы провели здесь, я похудел на 4,5 килограмма», — рассказал он.

Тренер добавил, что его состояние ухудшилось на фоне новостей о том, что «Ростов» не сможет играть. «У нас было ноль очков, у нас было ноль команды, у нас было ноль подготовленности. У нас было всего ноль», — подытожил он.

Перед возобновлением Российской премьер-лиги (РПЛ) сразу у шести футболистов основного состава «Ростова» обнаружились отклонения в тестах на коронавирус. Команда была помещена на карантин, что сделало невозможным для игроков участие во встрече с «Сочи». В итоге матч завершился рекордным поражением «Ростова», в составе которого играли воспитанники академии клуба в возрасте от 16 до 19 лет, со счетом 1:10.