Бывший игрок сборной России объяснил критику в адрес «ноющих» о деньгах россиян

Бывший игрок сборной России, футбольный тренер Игорь Шалимов объяснил критику в адрес «ноющих» о деньгах россиян. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Шалимов заявил, что имел в виду не россиян, а кучку людей, которая негативно отреагировала. «А народ у нас как был великим и могучим, таким и остается. Наверное, не нужно было вообще влезать. Сейчас уже проехали, и ладно. Удалил Instagram и отлично себя чувствую», — добавил он.

В мае этого года Шалимов резко высказался о россиянах, которые критикуют власти за недостаточную помощь гражданам во время пандемии коронавируса. Он назвал их дармоедами и посоветовал им сменить профессию.

Шалимов выступал за сборную России с 1992-го по 1998-й. На клубном уровне он играл за «Спартак» и несколько итальянских команд. После окончания карьеры футболиста начал работать тренером. Последней командой, которую возглавлял Шалимов, был грозненский «Ахмат». Под его руководством команда заняла 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.