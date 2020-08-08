Мощный камнепад в Дагестане попал на видео

В Республике Дагестан во время строительства дороги случился мощный камнепад. Происшествие попало на видео, его опубликовал Telegram-канал «Подъем».

Жители Цунтинского района строили автомобильную дорогу, когда начался обвал. На кадрах видно, как камни падают с вершины горы поперек будущей трассы. Из-за этого образовалось огромное облако пыли, которое заволокло людей.

В результате происшествия никто не пострадал, строители успели отбежать на безопасное расстояние. В настоящее время дорогу расчищают от камней и обломков.

В мае жители села Махалатли, которое тоже находится в Цунтинском районе, решили перекрыть въезд и разобрать дорогу из-за страха перед коронавирусом. Старейшины приняли такое решение в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.