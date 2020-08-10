Тропический шторм придет в Россию

Тропический шторм «Чанми» (Jangmi) выйдет с Корейского полуострова на акваторию Японского моря и ко вторнику, 11 августа, придет в Приморье. 12 августа он достигнет южного Сахалина, сообщается на сайте Примгидромета.

Начальник метеорологической службы Борис Кубай уточнил, что вихрь может примерно повторить траекторию своего предшественника, быстро пройдя над акваторией Японского моря и «зацепив» южную и восточную части Приморского края. «Но, будучи энергетически слабее, он не сможет обрушить на Приморье такое количество дождей, как предыдущий тайфун», — сказал он.

Ночью и днем 11 августа на юго-востоке Приморья будут сильные и очень сильные дожди, произойдет подъем уровня воды в реках на 0,4-1 метра. В некоторых местах возможно подтопление дорог, хозяйственных объектов речным и ливневым стоком, объявлено штормовое предупреждение. В остальной части региона ожидаются небольшие или умеренные осадки и температура от плюс 23 до плюс 30 градусов, на восточном побережье — плюс 18-24 градуса.

Ночью и утром 11 августа дожди пройдут во Владивостоке. Местами вероятен туман. Во второй половине дня появятся разрывы в облаках, потеплеет до плюс 24-26.

Неделей ранее тайфун «Хагупит» пришел в Приморский край и принес до 80 процентов месячной нормы дождей, вода в реках поднялась на 1,6 метра. Потом он прошелся по Сахалину.