В Минске начались массовые задержания на протестах

В Минске начались массовые задержания граждан в ходе протестов против результатов президентских выборов. Об этом сообщает издание Tut.by в Telegram-канале.

По его данным, задержания начались у гостиницы «Юбилейная», где собралось около сотни человек. Силовики задержали 10-15 человек, в том числе несовершеннолетних. Задержания проходят и в другой части города, возле автовокзала «Восточный». Силовики подъехали к толпе на автозаках, разогнали протестующих и задержали нескольких из них.

Информацию о задержаниях подтвердили ТАСС в МВД Белоруссии. «Есть задержанные, пока не могу озвучить их количество. Работает оперативно-ситуационный штаб МВД, обстановка контролируемая», — заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова.

Ранее в Минске возобновились столкновения между милицией и протестующими против результатов президентских выборов.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков. Сообщалось об одном погибшем, но информация пока официально не подтверждена.