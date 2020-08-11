Семак оценил имитирование полового акта Дзюбой и Азмуном

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в эфире телеканала «Россия 24» оценил имитирование полового акта футболистами Артемом Дзюбой и Сердаром Азмуном после победы в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По мнению Семака, этот поступок «не делает команде плюс». Тренер посчитал, что такие эпизоды жизни команды должны оставаться за закрытыми дверьми. «Но мы сейчас живем в такое время, сами понимаете, что каждую секунду надо что-то выкладывать, чтобы повышать интерес к команде», — объяснил он.

Семак добавил, что команда намерена «двигаться вперед в плане воспитания». Кроме того, он пообещал, что теперь в «Зените» будут тщательнее следить за тем, какие видео попадают в сеть. «Ошибки бывают у всех. Не стоит придавать этому большого значения», — заключил специалист.

17 июля сообщалось, что Дзюбу и Азмуна предложили наказать за случай в раздевалке. С такой инициативой выступил член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили. Дзюба при этом объяснил инцидент шуткой. «Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0», — заметил футболист.

Дзюба и Азмун сымитировали половой акт, празднуя досрочное завоевание «Зенитом» титула чемпиона страны 5 июля. Эти действия раскритиковали пользователи сети, которые назвали их позорными и неуместными.