Вооруженный захват мигрантом заложника в Миланском соборе попал на видео

В Миланском соборе неизвестный мужчина захватил заложника. Видео полиции с места инцидента публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Нападавший, предположительно, мигрант из Египта, вооружен ножом. Он захватил в заложники охранника собора недалеко от алтаря, заставив его встать на колени. На кадрах видно, как со злоумышленником ведут переговоры сотрудники антитеррористических подразделений полиции.

Полицейским удалось его отвлечь, после чего они скрутили его. Происшествие продолжалось несколько минут, передает РИА Новости. Мотивы нападения неизвестны. Сейчас мужчина находится в помещении спецподразделения МВД Digos. Антитеррористические подразделения прокуратуры и полиции проверяют его дело.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина во французском городе Гавр захватил заложников. Отмечалось, что он вооружен пистолетом, держит в заложниках внутри отделения банка пятерых человек. Позже он сдался полиции.