Минздрав Белоруссии обратился к силовикам

Министерство здравоохранения Белоруссии обратилось к протестующим и силовикам в связи с массовыми митингами в стране. Обращение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Минздрав призвал соотечественников остановить «раскручивание спирали насилия» на улицах белорусских городов. «Не можем безучастно наблюдать за происходящим. Жизнь и здоровье (всех без исключения) граждан нашей страны бесценны!» — сказано в заявлении.

В ведомстве также призвали не провоцировать насилие и не поощрять «наметившийся раскол в обществе». «Помните, нам всем вместе жить в этой стране», — говорится в заявлении.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию.