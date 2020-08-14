В России выявили 5065 новых случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 5065 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в пятницу, 14 августа.

Больше всего случаев — в Москве (688), Санкт-Петербурге (159) и Свердловской области (156). Следом идут Свердловская область (154) и Ставропольский край (130). Наименьшее число заболевших зафиксировано в Еврейской автономной области (3), а также в Севастополе и Чечне (по 7).

Кроме того, за последние сутки выздоровели и выписались 6568 пациентов с коронавирусом. Еще 114 человек умерли.

Таким образом, всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 912 823 человек. Из них большая часть (722 964) выздоровели, еще 15 498 человек скончались.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса, подчеркнув, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат. Он добавил, что вакцина прошла все необходимые проверки. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что зарегистрированная первая вакцина от коронавируса показала высокую эффективность.