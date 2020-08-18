Ту-160 сбросил ракету

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 в ходе тактических учений сбросил ракету. Соответствующее видео публикует «Звезда».

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В сообщении телеканала отмечается, что Ту-160 по пути из Чукотки в Саратовскую область пролетел более восьми тысяч километров, воспользовавшись воздушной дозаправкой, а также совершив ракетные пуски по целям на полигоне в Коми.

В феврале ТАСС, ссылаясь на источник, сообщил, что Ту-160 вооружат гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал».

На видеозаписях прошедших в октябре 2018 года учений стратегических ядерных сил России, выложенных Минобороны на YouTube, было показано размещение ракеты Х-101 на внешнюю подвеску стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС и во внутренний отсек Ту-160.