Сын Высоцкого объяснил отказ Ефремова извиняться после смертельного ДТП

Никита Высоцкий, сын певца Владимира Высоцкого, объяснил, почему его друг, актер Михаил Ефремов не извинился перед родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом со ссылкой на заявление Высоцкого в Пресненском суде Москвы сообщает РИА Новости.

По словам Высоцкого, Ефремов понимал, что «любое ваше слово обернут против вас». Актер якобы попытался извиниться, но на него «вылились ведра помоев». Высоцкий также отметил, что уверен: ответом на извинения со стороны Ефремова будут «брань, ругань и обвинение в трусости».

Никита Высоцкий выступил в Пресненском суде столицы в качестве свидетеля защиты.

18 августа сообщалось, что родственники погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова оказались сотрудниками полиции.

Вдова Сергея Захарова Маргарита является майором МВД в запасе, но продолжает работать в отделе полиции в Рязани гражданской служащей. Сын погибшего Валерий служит в правоохранительных органах с 2014 года.

18 августа они выступили в суде. Вдова назвала актера убийцей и попросила суд назначить ему справедливое наказание в соответствии с Уголовным кодексом. Сын Захарова настаивает на максимально жестком наказании для Ефремова. Родственники заявили к подсудимому иск на символическую сумму в один рубль.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов в аварии не пострадал. Его отправили под домашний арест до января 2021 года.

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