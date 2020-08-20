Стивен Фрай снял видео в поддержку белорусов и забыл остановить запись

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Британский актер, комик, телеведущий и писатель Стивен Фрай снял видео в поддержку протестующих белорусов. Он поделился роликом в Twitter.

Фрай рассказал, что в последние месяцы белорусские власти применяют насилие по отношению к мирным протестующим, задерживают и арестовывают тысячи граждан, подвергая их пыткам. Актер заявил о труппе Белорусского свободного театра, члены которой также пострадали от силовиков.

Артист призвал правительство Великобритании ввести санкции против властей Белоруссии. Он попросил подписчиков присоединиться к протесту, распространяя его сообщение. Завершая монолог, артист на несколько секунд забыл остановить запись.

В поддержку участников протестов, которые начались в Белоруссии после выборов президента страны, ранее высказались певица Рита Дакота, актриса Александра Бортич, рэпер Влади из группы «Каста», продюсер Максим Фадеев, музыкант Тима Белорусских, фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето и актер Чак Норрис.