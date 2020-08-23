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В России задумались о создании замены неокупаемому «Морскому старту»

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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) задумалась о создании российского плавучего космодрома. Об этом журналистам ТАСС заявил генеральный директор организации Алексей Рахманов.

Он заявил, что рассматривает варианты создания собственной платформы для пусков ракет в качестве замены признанного неокупаемым «Морского старта». Рахманов отметил, что у ОСК «есть набор технологических решений, который позволяет сделать подобный комплекс эффективнее, чем это было 25-30 лет назад».

Глава корпорации подчеркнул, что хотел бы вернуться на этот рынок, так как понимает, что «такого рода суперструктуры будут весьма востребованы».

В начале июля независимый эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич заявил, что платформу сможет купить только государство. Он предположил, что приобретение, вероятно, поручат одной из связанных с государством компаний, потому что «ни один здравомыслящий коммерсант не станет вкладывать деньги в предприятие, которое уже официально дважды обанкротилось, и всякий раз со скандалом».

В июне РИА Новости, ссылаясь на «Росатом», сообщило, что стоимость «Морского старта» составляет 11 миллиардов рублей. Тогда же агентство со ссылкой на госкорпорацию отметило, что восстановление работоспособности «Морского старта» потребует 84 миллиарда рублей.

В марте руководитель Института космической политики Иван Моисеев заявил, что «Морской старт» из-за своей ненужности будет распилен на металлолом.

Работа по созданию плавучего космодрома началась в 1995 году. Учредителями компании стали Boeing, Ракетно-космическая корпорация «Энергия», норвежское судостроительное предприятие Kvaerner (современный Aker Solutions), украинские конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш». В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. После реорганизации ведущую роль в проекте получила «Энергия». В 2018 году группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущественного комплекса проекта, став полноправным хозяином плавучего космодрома. Общая сумма сделки, включая вывод из консервации, составила около 150 миллионов долларов.

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