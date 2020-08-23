Описано состояние здоровья Уайта после нокаута в бою с Поветкиным

Описано состояние здоровья британского боксера Диллиана Уайта после нокаута в бою с россиянином Александром Поветкиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу промоутерской компании Matchroom Boxing.

По информации источника, британцу не понадобилась дополнительная помощь врачей. Сейчас с ним все в порядке.

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Ранее 23 августа Поветкин нокаутировал Уайта. При этом российский тяжеловес побывал в нокдауне в концовке четвертого раунда, а уже в начале пятого ему удался мощный удар, сбивший соперника с ног. Уайт не смог самостоятельно подняться. Россиянин стал временным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и обладателем почетного пояса WBC Diamond.

Поветкин одержал 36-ю победу в карьере и 25-ю нокаутом. Уайт потерпел второе поражение на профессиональном ринге.