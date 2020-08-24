Оппозиция оценила появление Лукашенко с автоматом в руках

Появление президента Белоруссии Александра Лукашенко на публике с автоматом в руках является неадекватным. Об этом заявил член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, сообщает РИА Новости.

«Если посмотрите на демонстрантов — они были абсолютно мирными. Никакого оружия, никаких предметов, с которыми они могли бы противодействовать органам правопорядка. Не собираются штурмовать, что бы то ни было. Просто манифестируют, представляют свою позицию», — отметил политик.

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По его словам, реакция правоохранительных органов и военных, когда выстраиваются кордоны, выставляется колючая проволока и демонстрируется оружие, не совсем адекватна.

23 августа, Лукашенко прилетел на вертолете в свою резиденцию с автоматом Калашникова в руках. На ролике, опубликованном в интернете, видно, как глава государства в бронежилете выходит из вертолета с охраной и несет в левой руке оружие. Примеру Лукашенко последовал его 15-летний сын Николай, облачившийся в военную амуницию. Позже это стало поводом для мемов в сети.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».