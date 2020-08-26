Объяснен вред наггетсов

Наггетсы считаются вредным фастфудом из-за приготовления во фритюре, объяснила в интервью радио Sputnik диетолог Татьяна Залетова.

По ее словам, состав этого блюда — куриное филе и панировка — вполне подходит под описание диетического. Однако из-за жарки во фритюре продукт теряет свои полезные свойства. «Если ресторан не по стандартам заменяет масло, то в процессе готовки могут образовываться свободные радикалы и трансизомеры жирных кислот», — предупредила специалист.

Эти вещества считаются факторами развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и запуска процесса старения. «Чем больше продуктов из фритюра мы едим, тем быстрее мы стареем и тем быстрее мы изнашиваем свой организм», — пояснила она.

Залетова посоветовала не покупать наггетсы в ресторанах быстрого питания, а готовить это блюдо дома. «Когда готовите самостоятельно, вы точно знаете, какое мясо вы используете. Желательно, чтобы это было именно белым мясом, а не темным. Также для панировки вы можете использовать хлеб с отрубями», — раскрыла рецепт диетолог. Таким образом это блюдо можно сделать вкусным, диетическим и полезным для здоровья.

В ноябре 2019-го житель Англии стал профессиональным участником соревнований по скоростному поеданию пищи, несмотря на свой вес в 76 килограммов. В ходе состязания Гибсон сумел съесть 100 куриных наггетсов за 10 минут и заявил, что мог бы съесть еще 150 наггетсов после этого. 21-летний Кайл Гибсон специально тренировал свой желудок для участия в соревнованиях. Он работал в баре и мог есть огромные блюда с кухни заведения бесплатно.