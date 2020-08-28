Отказ Швеции от карантина не спас экономику от худшего спада в истории

Экономика Швеции во втором квартале рухнула на 7,7 процента относительно того же периода прошлого года. Отказ страны от карантина не спас ее от худшего спада с начала ведения расчетов в 1982 году. Данные приводит статистическое управление Швеции.

Материалы по теме Спаси или сохрани Германия страдает от избытка денег. Чем это угрожает Европе? Союз спасения Европа ищет выход из худшего кризиса в новейшей истории. Цена вопроса — 1,3 триллиона евро

Падение ВВП в апреле-июне относительно первого квартала этого года составило 8,3 процента, что также стало наибольшим снижением в истории. Потребление сократилось на 7,7 процента. Инвестиции упали на 4,5 процента, госрасходы — на 2,4 процента. Экспорт рухнул на 18,2 процента, а импорт — на 12,9 процента.

Реальный располагаемый доход семей снизился на 7,8 процента по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Прогнозируется, что ВВП в текущем году просядет на 4,6 процента, а в 2021-м вырастет на 4,1 процента.

Решение властей не вводить жесткий карантин и пойти по пути построения коллективного иммунитета вызвало много дискуссий. Многие эксперты были уверены, что Швеция окажется в числе европейских стран, у которых падение ВВП за квартал будет наименее значительным.