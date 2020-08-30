В Белоруссии заявили об усилении военного потенциала соседей из НАТО

Начальник Главного управления Генерального штаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин заявил в эфире телеканала ОНТ, что соседние с республикой страны НАТО усиливают свой военный потенциал. Об этом сообщает РИА Новости.

По оценке Косыгина, на территории соседних государств на постоянной основе находятся контингент войск, насчитывающий более 10 тысяч человек, свыше 40 боевых летательных аппаратов и более 500 единиц тяжелой вооруженной техники. Кроме того, по его словам, соседи увеличивают возможности «по приему и размещению на своей территории иностранных контингентов». Также «очень серьезно усилена разведывательная деятельность против» Белоруссии.

28 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «серьезном шевелении» войск НАТО в непосредственной близости от белорусских границ на территории Польши и Литвы. До этого, 18 августа, глава республики принял решение привести войска в боевую готовность.