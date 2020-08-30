В Минобороны Белоруссии рассказали о найденных тайниках протестующих

Начальник главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Леонид Касинский рассказал в эфире телеканала ОНТ, что военные обнаружили заготовленные заранее участниками протестных акций тайники с прутами и кольями. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Касинского, белорусские военнослужащие в течение последних недель «находили массу различных тайников», где хранились пруты, заостренные колья, а на крышах домов — горючие жидкости, мешки с камнями и покрышки. «Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций», — добавил он.

Протесты в республике продолжаются уже три недели, оппозиция требует отправить действующую власть в отставку, провести новые выборы президента и расследовать издевательства над митингующими в первые дни протеста. 27 августа в стране снова начались массовые задержания недовольных и участников акций, а также журналистов. В милицию попала корреспондентка «Ленты.ру» и десятки ее белорусских и иностранных коллег.

Граждане Белоруссии выступают против официальных результатов выборов, согласно которым президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, получил 80 процентов голосов.