Названо число новых случаев заражения коронавирусом в России

В России за последние сутки выявили 4995 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Такое число назвал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 3 сентября.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (690), Санкт-Петербурге (191) и Московской области (163). Кроме того, за последние сутки скончались 115 пациентов с COVID-19, еще 5766 человек выздоровели.

Так, с учетом новых данных всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились 1 009 995 россиян. Из них 17 528 человек умерли, еще 826 935 — выздоровели и выписались.

Ранее сообщалось, что вторая волна коронавируса в России вряд ли придет в сентябре, поскольку многие граждане из группы основных переносчиков заболевания (врачи, курьеры, кассиры, полицейские) уже переболели. В частности, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин поставил под сомнение высокую интенсивность новой волны осенью.