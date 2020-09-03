Девушка-охранник жестко остановила вора и получила работу в UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт сообщил, что организация наняла девушку-охранника, ставшую героиней вирального видео. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

24-летняя Саммер Тапаса, работавшая охранницей в магазине BestBuy, жестко остановила неизвестного, который пытался выкрасть телевизор. Девушка несколько раз толкнула злоумышленника, а кадры задержания с камеры наблюдения в итоге оказались в сети. Тапаса лишилась работы. Инцидент произошел в декабре 2019-го.

Уайта возмутило увольнение девушки, и он предложил ей работу в UFC еще в январе. Тапаса согласилась стать частью организации.