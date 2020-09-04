Министр обороны Белоруссии поблагодарил Россию и Китай за поддержку

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин поблагодарил Россию и Китай за поддержку республики. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

4 сентября в Москве проходит заседание министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ. Белорусскую делегацию возглавляет Хренин.

«Глава белорусской военной делегации выразил слова признательности военно-политическому руководству России и Китая, а также другим государствам, присутствующим на совместном заседании и оказавшим помощь Республике Беларусь в непростое для нее время», — сказано в сообщении.

В Белоруссии почти месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам он утверждает, что за происходящим стоит Запад, у границы Белоруссии разворачиваются войска НАТО. Если за границей «дернутся», Москва и Минск могут задействовать совместную военную группировку, заявлял Лукашенко.