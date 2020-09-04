Глава МВД России назвал условие завершения проверки ситуации с Навальным

Проверка ситуации с Алексеем Навальным завершится, когда Германия ответит на соответствующий запрос России. Такое условие назвал глава МВД Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

От немецкой стороны пока не поступили результаты анализов оппозиционера и другие данные, запрошенные Генеральной прокуратурой России, добавил он.

Ранее Колокольцев заявил, что в произошедшем с Навальным нет криминала и правоохранительные органы не видят для него никаких оснований. 3 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у России нет повода для возбуждения уголовного дела, так как немецкая сторона не предоставила информацию.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель со со ссылкой на данные военных токсикологов сообщила, что российский оппозиционер был отравлен ядом группы «Новичок». В США не исключили новые санкции против России, а в Кремле заявили, что российские специалисты не нашли в организме Навального отравляющих веществ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным назвал заявление Меркель сфальсифицированным — по его словам, это выяснила разведка страны. В правительстве ФРГ опровергли это заявление, а российские спецслужбы начали анализировать данные, переданные из Белоруссии.

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев 4 сентября заявил, что состояние Навального могло быть спровоцировано пятью причинами: диетами, алкоголем, стрессом, перегревом и даже пропуском завтрака. Он указал на то, что у Навального за 5-7 дней до попадания в больницу начались проблемы с пищеварением и питанием, его госпитализировали с нарушением обмена веществ. Сабаев добавил, что после перевозки оппозиционера в Германию, омские врачи перестали получать данные о его состоянии.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске. Первые два дня ему оказывали помощь врачи местной больницы. 22 августа его транспортировали в клинику в Берлине.