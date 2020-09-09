В Минске появилась проекция известного советского плаката с лицом Колесниковой

В Минске на жилом доме появилась проекция известного советского плаката с лицом члена Координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой. Фото опубликовал Telegram-канал TUT.BY.

На доме изобразили плакат времен Великой Отечественной войны «Родина-мать зовет!», однако заменили лозунг фразой: «Родина, Маш, зовет!».

Также вместо образа Родины-матери на проекции показали лицо Колесниковой. На заднем фоне переделанного плаката автор изобразил белые цветы. В подписи к фото уточняется, что работа была замечена на одном из домов в микрорайоне Дружба.

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. На следующий день власти заявили, что Колесникова пыталась покинуть страну, но была задержана. КС отрицает ее планы уехать из Белоруссии.

Президент Александр Лукашенко заявил, что Колесникову выбросили из машины собственные соратники. Штаб бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико сообщил, что Колесникова содержится на территории войсковой части Мозырского пограничного отряда. Родненков и Кравцов находятся на Украине.