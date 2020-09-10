В Белоруссии создадут оппозиционную партию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила о намерении создать партию и общественное объединение. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Канопацкая и юристы из ее инициативной группы подготовили и направили в министерство юстиции документы на регистрацию общественного объединения «Право будущего».

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«Кроме того, в ближайшее время нами будет объявлено об учреждении оргкомитета по созданию в стране Национально-демократической партии. Сейчас идет процесс согласования входящих в него кандидатур», — заявила политик.

По официальный данным, за Канопацкую на прошедших 9 августа президентских выборах проголосовало 1,67 процента (97 489 человек). Канопацкая, как и еще три кандидата, подавала жалобу по поводу результатов голосования, однако она была отклонена. 25 августа Верховный суд отказал в возбуждении уголовного дела о непризнании итогов выборов, согласно которым за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», ими управляют из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.