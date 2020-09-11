Госдеп США отверг обвинения в управлении белорусской оппозицией

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган от имени Госдепа отверг обвинения в управлении белорусскими протестами. По словам дипломата, протесты свидетельствуют о том, что народ Белоруссии выступает против президента Александра Лукашенко. Об этом со ссылкой на телефонный брифинг для прессы сообщает РИА Новости.

«Мы не собираемся управлять оппозицией или контролировать ее. Действительно, это не наше дело», — приводит агентство слова Бигана.

Политик также подчеркнул, что протесты — свидетельство того, что народ Белоруссии отвергает Лукашенко, которого не поддерживают и россияне. В связи с этим он призвал российскую сторону поддержать борьбу с бессменным президентом Белоруссии и указал, что бывшая советская республика — не поле для соревнования США и России.

9 сентября в парламенте Белоруссии заявили, что отношения со странами, которые поддерживают белорусские протесты, могут быть подвергнуты пересмотру. До этого, в августе, глава республики сказал, что Запад открыто финансирует массовые протесты в стране.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые акции протеста. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.