Девушка отрубила руку ради миллионной страховки

В Словении 22-летняя девушка отрубила себе руку циркулярной пилой ради страховки в размере более одного миллиона евро. Об этом сообщает ABC News.

Девушка по имени Юлия Адлесич согласилась отрубить левую руку выше запястья и проделала это со своим молодым человеком в начале 2019 года. Ее отвезли в больницу, заявив, что она получила травму, распиливая ветки. При этом отрезанную руку они с собой не взяли, чтобы сделать инвалидность Юлии необратимой. За год до этого она подписала контракты с пятью страховыми компаниями.

Половину страховки девушка должна была получить сразу, а остальную часть — регулярными ежемесячными платежами. Однако прокуратура сообщила, что за несколько дней до инцидента парень Юлии искал в интернете информацию о том, как работают искусственные руки, что стало еще одним доказательством, что они сделали это преднамеренно. На суде девушка заявляла о невиновности, говоря, что никогда бы сознательно не отрезала себе руку. «Никто не хочет быть калекой. Моя молодость разрушена. Я потеряла руку в 20 лет. Только я знаю, как это произошло», — сказала она в ходе процесса.

Суд признал Юлию виновной в попытке мошенничества со страховкой и приговорил к двум годам тюрьмы, а ее парня — к трем годам лишения свободы.

Ранее 66-летнюю жительницу американского штата Флорида обвинили в организации убийства мужа ради страховки. Она заплатила за него сыну и его лучшему другу, ранее убившим ее дочь.