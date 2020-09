Научный журнал из США подтвердил механизм действия российского «Эргоферона»

Самый цитируемый в мире научный журнал (по данным 2019 Journal Citation Reports) в области иммунологии The Journal of Immunology опубликовал статью «Понимание сущности механизма действия высокоразбавленных биологических препаратов» о механизме действия отечественного «Эргоферона».

В статье изложены выводы международной группы ученых, завершившей многолетние исследования механизмов действия «Эргоферона» и «Анаферона». Помимо российских ученых авторами статьи выступили представители Department of Structural Biology, University of Pittsburgh School of Medicine (Питтсбург, США), сотрудники U-Cytech Bioscience (Утрехт, Нидерланды), а также исследователь из Apcis (Мезон-Альфор, Франция). В своей статье ученые объясняют фармакологический принцип действия высокоразбавленных антител, входящих в состав отечественных препаратов «Эргоферон», «Анаферон» и «Анаферон детский» (производитель — компания «НПФ "Материа Медика Холдинг"», научный руководитель — профессор, член-корреспондент РАН Олег Эпштейн).

При этом на обложке журнала опубликовано изображение мишени измененного белка в организме человека, модифицированной под воздействием российского препарата. Статья вышла в сентябрьском выпуске журнала и уже попала в число самых читаемых публикаций номера. Ранее на конференции физиков РАН были представлены данные о существовании нанообъектов в многократно-разведенных водных растворах.

Об эффективности отечественных «Эргоферона» и «Анаферона детского» при гриппе уже сообщали в США. Ранее на ресурсе ClinicalTrials.gov Национального института здоровья Департамента здравоохранения США были опубликованы результаты рандомизированных клинических исследований эффективности применения «Эргоферона» и «Анаферона детского» в лечении и профилактике гриппа.

Научный рецензируемый журнал «The Journal of Immunology» издается Американской Ассоциацией Иммунологов. Пятилетний Impact Factor журнала равен 5.05 (2019 Journal Citation Reports). Все рукописи, поступающие на рассмотрение в редакцию журнала, проходят «слепое» независимое рецензирование специалистами в соответствующих областях.