Петр Ян назвал фаворита боя Нурмагомедова с Гэтжи

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян назвал фаворита боя между соотечественником Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Арип Ибрагимов».

По его мнению, у Нурмагомедова больше шансов на победу, так как он выносливее соперника. Ян также добавил, что многое об исходе боя станет ясно после первого раунда. Шансы бойцов он оценил как 60 на 40 в пользу Нурмагомедова.

Поединок Нурмагомедова и Гэтжи возглавит UFC 254. Турнир намечен на 25 октября. На кону будет чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Гэтжи — временный чемпион организации. В активе россиянина 28 побед в 28 поединках. Американец провел 24 боя, в которых одержал 22 победы и потерпел два поражения.

На счету чемпиона UFC в легчайшем весе Яна 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. При этом боец не знает поражений в рамках американской организации и имеет серию из семи побед.