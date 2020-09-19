Киркоров ответил Баскову на оправдания за песню о Белоруссии

Российский певец Филипп Киркоров ответил своему коллеге Николаю Баскову на его пост с оправданиями в Instagram, касающийся клипа на песню «Любимую не отдают» с цитатой президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Басков выложил скриншот якобы своего аккаунта, где он просит относиться с уважением и пониманием к тому, что происходит в Белоруссии. «Многие артисты приехали, чтобы поддержать Александра Лукашенко, президента Белоруссии», — говорится в записи. Басков подписал скриншот: «Это не мой Twitter и Facebook. Уважаемые СМИ! Прежде чем цитировать чью-то речь, проверяйте, пожалуйста, подлинность аккаунта».

Филипп Киркоров, который тоже принял участие в записи песни, ответил Баскову. Он оставил под фото возмущенный комментарий: «Только хотел написать тебе "а не сошел ли ты с ума, дорогой мой друг, бисер метать и оправдываться?"»

В записи клипа приняли участие многие российские артисты: Анита Цой, Диана Гурцкая, Руслан Алехно и другие. Название взято из текста послания Лукашенко к народу и парламенту. Тогда он сказал: «Белоруссия наша, она любимая, а любимую не отдают». Сами же белорусы назвали Баскова предателем и дном. «Ну что, Коля, за сколько продал свою честь и белорусский народ?» — писали артисту в соцсетях.