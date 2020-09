Раскрыто число танков у России

Пользователь altyn73 в материале, опубликованном на сайте LiveJournal, раскрыл, используя информацию из открытых источников, состояние танковых войск Вооруженных сил России.

«Общая штатная численность всех перечисленных [в публикации] выше строевых частей составляет 2685 машин. Общее число новых и модернизированных танков (выпуска 2000 года и позднее) в строевых частях составляет порядка 1200 единиц, или около 45 процентов от общего числа», — говорится в материале.

Там же отмечается, что «в истекающем десятилетии сформировано 39 новых танковых батальонов, причем 32 из них были развернуты на западном и южном направлении», а «общая численность развернутых танков почти удвоилась».

Материалы по теме Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

По данным altyn73, танковая промышленность резко ускорила темпы модернизации старых машин. «Если в 1998-2010 годах было обновлено порядка 150 танков Т-72Б и Т-80У до уровня Т-72БА и Т-80УЕ-1, то в 2011-2020 годах поставки в войска составили более 600 танков Т-72Б3, более 300 танков Т-72Б3М и более 60 танков Т-80БВМ», — пишет автор.

В октябре We Are The Mighty написало, что Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО. Американское издание патриотической направленности, ссылаясь на данные GlobalFirepower.com, уверяло, что Москва располагает примерно 22 тысячами танков. Среди стран НАТО больше всего таких боевых машин у Турции (3200 единиц), тогда как всего у европейских государств-членов НАТО немногим более 11 тысяч танков. Вместе с США и Канадой данный показатель достигает 18 тысяч.