В России оценили участие Тихановской во встрече Евросоюза

В России оценили участие бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской во встрече министров иностранных дел стран-членов Евросоюза, которая пройдет 21 сентября 2020 года в Брюсселе. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, это еще одно свидетельство отхода Евросоюза от ранее сделанных заявлений об отсутствии геополитики в ситуации с Белоруссией, говорится в ответе ведомства.

Захарова отметила, что подобное «заигрывание с самоназначенным представителем белорусской оппозиции» — составная часть сценария вмешательства во внутренние дела Белоруссии и нарушение основополагающих норм международных соглашений.

Она призвала Евросоюз пересмотреть нынешний курс, который «ведет к эрозии международно-правового фундамента миропорядка, а в случае с Белоруссией — препятствует нормализации в стране».

Ранее белорусский коллега Захаровой, пресс-секретарь МИД страны Анатолий Глаз, заявил, что участие Тихановской во встрече в Брюсселе является «полным неуважением» к гражданам республики, «наглым и неприкрытым вмешательством во внутренние дела», а также ставит вопрос о смысле выборов.