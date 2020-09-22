Минфин оправдался за пропажу из бюджета средств на лекарства

Пропажа из бюджета части средств на программу «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой закупаются лекарства для борьбы с редкими заболеваниями, имела место только в предыдущей версии проекта федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Такие пояснения дала пресс-служба Минфина, сообщает РБК.

В пояснительной записке к документу, который ранее изучило издание, говорилось, что расходы на программу Минздрава сократят 19,5 миллиарда рублей. В тот же день вышел комментарий Минфина о том, что траты не изменят.

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После внесения законопроекта в правительство, но до направления его в Госдуму многие бюджетные параметры уточняются и дорабатываются, оправдались в пресс-службе. В результате в 2020 году на программу закупки лекарств для редких заболеваний выделят 61,8 миллиарда рублей, а в 2021 — 64,3 миллиарда.

Экономия на редких заболеваниях была одним из способов сократить расходы бюджета, о которых сообщили СМИ. Другими стали резкое повышение акциза на сигареты и увеличение налогов на добывающую отрасль. Эти положения прошли правительство и поступили в Госдуму в том же виде.

Ранее стало известно, что в новом бюджете выделят меньше, чем планировали, средств на образование и демографические проекты. Сократятся на 2,5 триллиона рублей и расходы на выплату пенсий, зато увеличится господдержка СМИ.