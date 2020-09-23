Игроки НХЛ признались в употреблении марихуаны во время плей-офф Кубка Стэнли

Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на условиях анонимности признались в употреблении марихуаны после матчей плей-офф Кубка Стэнли. Об этом сообщает ESPN.

Один из хоккеистов Западной конференции рассказал, что в отеле Hotel X в Торонто был бар, в котором каждый вечер собирались игроки нескольких команд. «Там были мармеладки с марихуаной, была выпивка», — заметил спортсмен. Он подчеркнул, что наркотики они принимали для того, чтобы быстрее заснуть и успеть восстановиться.

Представитель клуба Восточной конференции подчеркнул, что среди посетителей бара не было тех, у кого на следующий день был назначен матч. «Ребята приходили после игр. Там также были хоккеисты команд, которые должны были выходить на лед через день», — пояснил он.

Описанные игроками вечеринки проходили в так называемых «пузырях» — специальных зонах в Торонто и Эдмонтоне, где хоккеисты были изолированы из-за пандемии коронавируса.

В финале Кубка Стэнли встречаются «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Даллас Старс», счет в серии равный — 1:1. Действующим обладателем трофея является «Сент-Луис Блюс».

21 августа двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг признался в наркозависимости. Он заявил, что начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками после завершения карьеры в декабре 2018 года. При этом ранее полиция провела обыски в доме Нортуга и обнаружила у него около 50 граммов кокаина.