В Минске таксист спас протестующего от силовиков и умчался с ним на высокой скорости по улице Пушкинская. Видеозапись опубликовало Euroradio в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как мужчина убегает от правоохранителей. В это время на перекрестке стоят несколько машин, ожидая зеленый сигнал светофора. Протестующий выбегает на дорогу и запрыгивает в автомобиль такси. Силовики также подбегают к машине и пытаются задержать ее, при этом бьют по капоту. Однако таксист резко стартует, выезжая на встречную полосу на красный сигнал светофора, и скрывается.

23 сентября в Минске начались акции протеста в связи с инаугурацией президента Александра Лукашенко. Протестующих начали разгонять водометами и светошумовыми гранатами. Белорусская милиция опровергла такие методы при разгоне демонстрантов.

Инаугурация Лукашенко состоялась во Дворце независимости в Минске 23 сентября. Церемонию не транслировали телеканалы, власти до последнего скрывали ее дату. Несколько стран, в том числе США и Украина, не признали его легитимным президентом.

По данным ЦИК, Лукашенко выиграл президентские выборы 9 августа, набрав 80 процентов голосов. В Белоруссии седьмую неделю проходят массовые протесты граждан, не согласных с официальными результатами голосования.