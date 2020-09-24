Путин проведет встречу с вновь избранными губернаторами

Президент России Владимир Путин в четверг, 24 сентября, проведет встречу с вновь избранными в ходе минувшего единого дня голосования губернаторами. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, такая встреча планируется», — сказал Песков. В каком формате пройдет встреча, не уточняется.

22 сентября сообщалось, что Владимир Путин принял отставку белгородского губернатора Евгения Савченко, занимавшего свой пост со времен президентства Бориса Ельцина.

Ранее в августе Путин назвал безработицу одной из главных проблем страны. Такое заявление он сделал в ходе общения с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Единый день голосования состоялся в России в воскресенье, 13 сентября. Выборы разных уровней прошли в 83 из 85 регионов. В 20 субъектах состоялись выборы губернаторов, еще в 11 — в региональные парламенты. При этом досрочное голосование началось 11 сентября.