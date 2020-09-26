Космонавт допустил выдачу оружия экипажам новой российской орбитальной станции

Космонавт Олег Артемьев допустил, что экипажам новой российской орбитальной станции будут выдавать оружие. Об этом он заявил в фильме «"Союз МС-16": месяц до возвращения», размещенном на YouTube-канале госкорпорации «Роскосмос».

Артемьев рассказал, что раньше, когда оружие было включено в НАЗ (носимый аварийный запас), в комплект входило мачете, служащее прикладом трехствольного пистолета. Однако, отметил он, сейчас у космонавтов оружия нет, так как в космосе оно запрещено.

«И может быть когда-нибудь в будущем, когда у нас витки будут проходить высоко, высокоширотная станция если будет, то оружие к нам вернется», — допустил Олег Артемьев.

В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о желании создать новую орбитальную космическую станцию. По его оценкам, МКС будут использовать еще 7-10 лет, поэтому Россия «должна приступить к созданию нового проекта».