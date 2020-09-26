Лукашенко обратился к братскому народу Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к украинцам, выразив соболезнования в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-26 под Харьковом. Об этом пишет БЕЛТА.

«От всего белорусского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших», — подчеркнул он.

Ранее 26 сентября министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что воздушное судно при вынужденном приземлении могло зацепиться крылом за землю.

Самолет Ан-26 разбился в Харьковской области 25 сентября. Крушение произошло во время учебного полета на расстоянии двух километров от военного аэропорта, после чего борт загорелся. Возможной причиной катастрофы называют отказ двигателя. Правоохранители проверяют еще три версии причин крушения воздушного судна. Среди них — ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем или лицами, ответственными за управление полетами, а также несоответствующее стандартам техобслуживание самолета.

В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Всего на борту было 27 человек, подтверждена гибель 26 пассажиров.