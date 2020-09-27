Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в московском дерби

«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Московское дерби прошло в воскресенье, 27 сентября, и завершилось со счетом 1:0 в пользу железнодорожников. В составе победителей голом отметился Федор Смолов. Этот мяч оказался для красно-зеленых победным. Начиная с 60-й минуты армейцы играли в меньшинстве. Две желтые карточки получил Кристиян Бистрович.

«Локомотив» набрал 15 очков и занимает шестое место в чемпионате. В активе ЦСКА 16 очков, клуб находится на четвертой строчке.

«Локомотив» в следующем туре 4 октября на своем поле примет «Химки». ЦСКА днем раньше на выезде сыграет с «Уралом».