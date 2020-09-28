Олимпийский призер по дзюдо раскритиковал руководство «Самбо-70»

Серебряный призер олимпийских игр по дзюдо Александр Михайлин раскритиковал руководство школы «Самбо-70», которая празднует 50-летие. Об этом спортсмен написал в своем Instagram.

Дзюдоист поздравил с юбилеем воспитанников, выпускников и тренеров школы. При этом спортсмен обвинил руководителей «Самбо-70» в неуважении к заслуженным чемпионам, а также назвал их злобными интриганами.

«Нужно, чтобы у руля стояли люди, которые всем сердцем болеют за школу, за ее воспитанников и учеников, которые будут думать не о своем кармане, а о результатах», — добавил дзюдоист.

Михайлин завоевал серебро на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. Также в активе спортсмена четыре победы на чемпионатах мира и шесть золотых медалей на первенствах Европы.