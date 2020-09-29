Машина неожиданно ушла под воду на глазах у фотографировавшего ее владельца

Автомобиль утонул в водохранилище Дир-Крик в американском штате Юта, пока водитель делал фотографию. Об этом сообщает сайт телеканала KUTV.

Владелец машины забрался на пандус, чтобы сфотографировать ее со стороны. На глазах у выбиравшего удачный ракурс мужчины транспортное средство неожиданно начало катиться к водохранилищу и в конце концов полностью ушло под воду.

Прибывшие на место инцидента спасатели установили, что в результате произошедшего никто не пострадал. «Когда автомобиль решил искупаться, хозяин был снаружи. Мы рады, что все в безопасности, и никого не было внутри», — написали они на странице службы спасения в Facebook. Они не уточнили, извлечена ли машина из воды.

Ранее сообщалось, что автомобиль семейной пары в английском графстве Сомерсет застрял на пляже и утонул в морских волнах из-за прилива. Когда на место прибыли спасатели, видна была только крыша автомобиля.