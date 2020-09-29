Сирийский генерал подтвердил информацию о боевиках в Нагорном Карабахе

Генерал Зияд Хаджи Убейд, предположительно, один из командующих Сирийской национальной армией (СНА), подтвердил информацию о присутствии боевиков в Нагорном Карабахе. Об этом он рассказал в интервью для Rudaw.

По его словам, члены СНА действительно отправились в Азербайджан, чтобы принять участие в боевых действиях. Генерал указал, что причиной тому стала ухудшившаяся экономическая ситуация в сирийских районах, подконтрольных Турции. Сирийские боевики якобы отправились в Нагорный Карабах в качестве наемников, чтобы заработать и «помочь своим семьям».

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Помимо этого, Убейд отметил, что боевики сражаются за национальные интересы. «Мы готовы сражаться где угодно во имя безопасности Турции. Мы защищаем наши интересы, чтобы реализовать наши цели», — подчеркнул Убейд. По словам генерала, в состоянии мобилизационной готовности «70 тысяч воинов, которым Турция готова предоставить экономическую поддержку».

28 сентября посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что в Нагорном Карабахе воюют тысячи боевиков, переброшенных Турцией из Сирии. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что обвинения со стороны Армении по поводу привлечения наемников беспочвенны.

Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения обвинила Азербайджан в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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